В Москве под окнами жилого дома на Перовской улице нашли мертвой 20-летнюю девушку - уроженку Киргизии. Она планировала скорую свадьбу со своим соотечественником, пишет "МК".

Все случилось вечером 25 мая. Примечательно, что именно в этот день было запланировано знакомство семьи невесты с отцом жениха. Но мать девушки в последний момент попросила перенести важную для дочки встречу, сославшись на очень плохое самочувствие.

Невесту это расстроило, и у нее случилась истерика.

Позднее тело девушки нашли под окнами ее дома. По предварительным данным, она покончила с собой, сообщает издание.