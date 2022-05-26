Следком в Татарстане разбирается в том, почему местный предприниматель перекрыл родник, кто дал ему разрешение и куда пропала питьевая вода во всем селе.

В администрацию одного из сел в Ютазинском районе республики обратились жители, которые пожаловали, что местный предприниматель решил копать пруд и разводить на продажу форель. А для этого он получил разрешение и перекрыл родник, оставив сельчан без питьевой воды. Без воды остался и 95-летний ветеран, труженик тыла, который при всем желании не может найти другой альтернативы попить.

Жалобы в администрации не оценили, отправили отписки о том, что бизнесмен имеет разрешение, а значит, имеет право делать то, что делает. Тогда сельчане пошли в прокуратуру и Следком, пожаловались в интернете.

Сейчас следователи проверяют, кто позволил выделить предпринимателю земельный участок, и спросят с местных властей, почему родник является единственным источником питьевой воды для пенсионера.