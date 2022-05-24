Жительница Ингушетии, которую по свадебной традиции, два раза крал жених, пропала без вести, сообщает Baza.

Динара две недели не появляется дома, не отвечает на звонки, но родные не хотят обращаться в правоохранительные органы.

Семья погибшего жениха Динары предполагает, что с девушкой могли расправиться в собственной семье, прибегнув к "убийству чести", ведь девушка вступила в близкие отношения с женихом до свадьбы.

Несколько дней назад из огнестрельного оружия был застрелен ее жених, который дважды крал Динару, чтобы жениться на ней. Родня невесты была против.

По информации Следственного комитета республики, пострадавший скончался в больнице. Стрелка - брата Динары - задержали и заключили под стражу. По факту происшествия возбудили уголовное дело об убийстве, подробности выясняются.