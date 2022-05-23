Первый мэр Казани ужаснулся решению "Рубина" не увольнять Леонида Слуцкого. Сам Камиль Исхаков - не только первый в современной истории градоначальник столицы Татарстана, но и почетный президент "Рубина", а потому он посчитал, что вправе судить о том решении, которое было принято после вылета команды из РПЛ.

Исхаков отметил, что считает казанский клуб своим детищем, напомнив, что в былые времена он занимал ведущие позиции в российском и европейском футболе.

"Я изначально был категорически против, чтобы Слуцкий, которого выгнали из "Москвы", ЦСКА, сборной России, "Витесса" и "Халла", тренировал команду. Везде его выгоняли. Почему-то он вдруг стал очень нужным у нас. Слуцкий остается? Какой ужас, какая недальновидность", — сказал Исхаков.