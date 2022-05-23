Следком Татарстана возбудил уголовное дело в отношении 52-летнего жителя Казани, который жестоко убил любовницу.

Тело 46-летней женщины было найдено в квартире на улице Лазарева. Мужчина, который состоит на учете у психиатра, свою вину в расправе признал частично.

Следователи установили, что обвиняемый, будучи в гостях у любовницы, созвонился с женой и договорился о встрече. Но любовница закрыла дверь на ключ и спрятала ключи, не желая выпускать любимого. Мужчина нанес ей множественные удары по различным частям тела, после чего ушел к жене.

Вернувшись вместе, они обнаружили ее мертвой и вызвали на место убийства медиков.

Следствие продолжается, обстоятельства устанавливаются, мужчина отправлен под стражу.