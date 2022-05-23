Завкафедрой метеорологии КФУ, профессор Юрий Переведенцев назвал погоду в Татарстане аномально холодной, по его словам, такого мая не было в регионе уже 74 года, пишет "БИЗНЕС Online".

"Сейчас температура градусов на 6, на 7 ниже климатической нормы, — добавил специалист. — Ночная температура от нуля до 5 градусов, и дневные температуры, по крайней мере, до четверга, будут достаточно невысокими — порядка 10−12 градусов. А среднесуточная температура сейчас должна быть уже выше 15 градусов".

Переведенцев отметил, что сейчас в Татарстане должно начинаться полноценное лето, и год назад это случилось 9 мая. Сейчас же республика продолжает оставаться под влиянием холодного воздуха с Севера.

"Тепла мы ждем где-то к четвергу — со стороны Запада к нам подбирается антициклон, там нет облаков и будет прогрев. Во второй половине этой недели есть шансы на потепление", — отметил эксперт.

Сегодня ночью в Татарстане возможны заморозки до 2 градусов ниже нуля.