Главный тренер казанского "Рубина" Леонид Слуцкий остается на занимаемом посту после вылета команды в Футбольную национальную лигу. Об этом заявил генеральный директор команды Рустем Сайманов.

Сайманов отметил, что ни капли не жалеет о том, что в течение минувшего сезона не уволил Слуцкого, несмотря на недовольство болельщиков и неудовлетворительные результаты игроков.

"Нельзя результаты этого сезона привязывать к компетенции нашего тренера. Есть причины: решения ФИФА, УЕФА и они сильно повлияли на результат. Вины Слуцкого никакой нет. Он как тренер пострадал больше всех", — отметил Сайманов.

Казанский "Рубин" по итогам сезона 21/22 впервые в истории не попал в РПЛ, и оказался лигой ниже.