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Фото: news.myseldon.com

В Казани на продажу выставили 31-летний Запорожец за миллион рублей

23.05.2022, 12:51 200 prokazan.ru
На сайте объявлений в Казани появился любопытный автомобиль: продают "Запорожец", которому 31 гнод за миллион рублей. Раритетный им легендарный автомобиль поменял двух владельцев, и общий пробег авто составляет всего 616 километров.
 
За идеально сохранившуюся "капсулу времени" продавец хочет выручить миллион рублей. Если на машину найдётся покупатель, представленная модель станет одним из самых дорогих "Запорожцев", когда-либо продаваемых и покупаемых в РФ.
 
Владелец утверждает, что ЗАЗ-968М находится в полностью оригинальной комплектации.
 
В движение ЗАЗ-968М приводит 1,2-литровый бензиновый мотор, отдача которого составляет 40 лошадиных сил. Вместе с агрегатом работает механическая трансмиссия.
Народная новость Казань Общество
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Трофейный боеприпас, привезенный с Донбасса, рванул в автомобиле, двое пострадали
14:37, 17.05.2022
Элвин Грей дал концерт для сидельцев в колонии
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Мужчина-патриот убил сестру за отказ участвовать в «Бессмертном полку»
13:40, 17.05.2022
Инструктор летного училища уволился после секса с курсанткой во время учебного полета
13:15, 17.05.2022
Выгнанный из театра Заслуженный артист Татарстана Марат Башаров жалуется на безденежье
13:12, 17.05.2022
Не место для игр: 13-летний подросток оказался под завалом бывшего овощехранилища
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Забралась на подоконник, пока отец спал:8-летняя девочка попала в больницу, выпав из окна 5-го этажа
11:57, 17.05.2022
Был у стоматолога, попросился в туалет и скрылся: Из психбольницы сбежал особо опасный преступник
11:34, 17.05.2022
Встретил лично Кадыров: президент Татарстана Минниханов прибыл в Чечню
10:57, 17.05.2022
Стало известно, на сколько вырастут тарифы ЖКХ с 1 июля
10:45, 17.05.2022
Алла Пугачева заявила, что вернется в Россию к 1 сентября
10:40, 17.05.2022
Тело с ножевыми ранениями нашли в выгребной яме: Молодую мать подозревают в убийстве новорожденного
10:23, 17.05.2022
Профессор криминалистики объяснил, как уберечь детей от педофилов
08:22, 17.05.2022
13-летний мальчик погиб, играя в заброшенном доме с привидениями
08:04, 17.05.2022
Они не прогибаются: Собчак рассказала, почему в Казани отменили концерт Би-2
07:55, 17.05.2022
С Азовстали вышли и сдались в плен 300 украинских бойцов
07:00, 17.05.2022
«Был весь в крови»: 5-летнего мальчика придавило куском крыши с детской площадки
06:30, 17.05.2022
Куда делись из эфира «Давай поженимся» и «Модный приговор»: Ответ Гузеевой и Бабкиной
05:00, 17.05.2022
Политолог Сатановский заявил, что в странах-соседях РФ летом может бомбануть
03:00, 17.05.2022
Пациент больницы сбежал из реанимации, ранил охранника, разбил окно и умер
01:00, 17.05.2022
Строители начали возводить новый дом на костях
16:17, 16.05.2022
Каникулы без ограничений: Роспотребнадзор отменил все антиковидные меры в детских лагерях
15:30, 16.05.2022
Съевшая своего знакомого школьница освоила профессию повара
15:06, 16.05.2022
Погуляли: муж бросил застрявшую в болоте жену и пошел искать выход из леса
14:54, 16.05.2022
Без нервов: синоптики рассказали, каким будет в России предстоящее лето
13:59, 16.05.2022
58-летний ведущий Первого канала Гордон женился на 20-летней девушке
13:45, 16.05.2022
В России решили возобновить производство автомобилей «Москвич»
12:37, 16.05.2022
14-летний школьник надышался газом из зажигалки, его спасти не удалось
10:45, 16.05.2022
«КАМАЗ» примет участие в возрождении легендарного «Москвича»
09:28, 16.05.2022
Не успели: выяснилась причина смерти певца Рената Ибрагимова
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Украинские неонацисты из Айдара* подвергли пленных нечеловеческим пыткам
08:40, 16.05.2022
В МВД составили социальный портрет типичного пьяного водителя
08:26, 16.05.2022
Вильфанд предупредил о крайне опасной погодной ситуации в Татарстане и ряде других регионов
04:00, 15.05.2022
Извращенец напал на двух школьниц
02:00, 15.05.2022
При разгрузке металлолома взорвался снаряд: один человек погиб, есть раненые
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Парни имели амбициозные планы: на базе Азова* нашли план выхода на границы России
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Астролог назвал дату окончания военной спецоперации на Украине
12:04, 14.05.2022
Бабушка забыла пятилетнюю внучку в горящем доме, ребенок погиб
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Джо Байден забыл, кто управляет США
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Экономисты рассказали, что будет дальше с долларом и рублем в мае 2022 года
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Не смогла платить за ипотеку: мать отравила сына-подростка и покончила с собой
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Депутат Госдумы от Татарстана заявил о следующей стране, которая в «очереди на денацификацию»
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Если у вас есть сердце: В ООН попросили Путина открыть Черное море для вывоза пшеницы с Украины
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Хотел убить больше 50 человек: ФСБ показала видео с задержанным за подготовку теракта неонацистом
08:52, 13.05.2022
Россиянина, осужденного в США, могут обменять на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер
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Если не вы, то кто?: Украинские националисты попросили Илона Маска забрать их с «Азовстали»
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Группа подростков поставила ровесников на колени, оплевала и зверски избила
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С 11 мая на карты татарстанцев будут зачислены сразу две социальные выплаты
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Пять человек погибли в жестком ДТП на трассе
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Как это вообще возможно?: Загитова показала шпагат на... гантеле
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Елена Ваенга рассказала, как ее избили на Украине во время беременности из-за национальности
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Колесо обозрения с людьми в кабинках загорелось прямо на ходу
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Военный эксперт рассказал, от чего чаще всего гибнут солдаты ВС РФ на Украине
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Неизвестного, который везде сопровождал Путина на параде, назвали его преемником
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В ВОЗ подсчитали, сколько человек умерли от коронавируса в мире за два года пандемии
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Суд арестовал группу подростков, которые пытались зверски убить бездомных
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Тело обгоревшего мужчины нашли недалеко от школы
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Школьница во время сталкинга лишилась селезенки
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Без них у нас не было бы ни свободы, ни жизни, ничего: Как прошел Бессмертный полк в Казани?
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Следком возбудил дело в отношении нацистов, которые в годы ВОВ убили 500 женщин в психушке
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Водители заниженных авто приехали на сходку и получили 63 штрафа
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Перестарался: 36-летний мужчина умер после интенсивной тренировки в фитнес-клубе
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Топ-менеджер «Лукойла» умер после антипохмельного ритуала с шаманами
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Очередные похороны: В Татарстане простились с погибшим на Украине Ильшатом Хамидрахимовым
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Врач назвала опасное последствие частного использования смартфона
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Ученица седьмого класса перебрала с выпивкой и выпала из окна многоэтажки
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Руководитель клиники присваивал себе деньги за кривые зубы
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Завяжите глаза, резать будем: житель украинского села рассказал, что творили ВСУ
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Все время хотите есть? Врач предупредила, что это может быть опасный симптом
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На свалке на городском полигоне ТБО нашли мертвого младенца
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Басманный суд заочно арестовал иноагента Александра Невзорова
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С 6 мая полиция имеет право прийти к вам домой и осмотреть ваше авто без вашего согласия
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Популярный блогер Лебедев попал в смертельное ДТП
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Путину пришлось извиняться перед евреями за слова Лаврова о еврейской крови Гитлера
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«Куча брезгливой отрыжки»: Марат Башаров жестко высказался о сбежавших из России звездах
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Врачи в больнице нашли по запаху труп мужчины, пролежавший неделю
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На кладбище почему-то не закопали могилы с десятками невостребованных трупов
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Месяц будет напряженным: Звезда Битвы экстрасенсов предрек России сложный период с 8 мая
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«Сначала послали, потом требовали вернуться»: Егор Крид объяснил срыв корпоратива за 5 млн рублей
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Сладости или жизнь: 9-летний школьник выстрелил в сверстника, который попросил конфет
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Подъехал на машине и требовал сесть в нее: Ищут лжеполицейского, пытавшегося похитить детей
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В ходе спецоперации на Украине умер командир танкового взвода из Татарстана
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Хочу попрыгать на Луне: Казанцы рассказали о том, хотели бы они стать космическими туристами
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Это вам не Остров Мечты и не Диво Остров: Что осталось от парка аттракционов Кырлай
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В подъезде многоэтажного дома прогремел взрыв
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Снились сочные стейки!: Корреспондент Prokazan.ru о том, каково было начать держать пост
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Он сказал Поехали!: Что казанцы знают о Дне космонавтики и о подвиге Юрия Гагарина
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Солите руль и не говорите о ДТП: названы мистические приметы водителей и пассажиров в Казани
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15:49, 16.03.2021
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Дети просились с ним: многодетная мать в Казани после ДТП осталась без мужа и с огромным долгом
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Если это и памятник, то хрущевской эпохе: как в Казани пройдет реновация речпорта и нужна ли она
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Каршеринг на тропе войны: по дорогам Казани носятся неуловимые и безнаказанные лихачи
15:05, 16.10.2020
Ситуация сложная, не скрываем: в больницах Казани копятся очереди, Минздрав просит не паниковать
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16:02, 25.01.2019
Казанцы перестали выбрасывать мусор на свалки, сортируя его дома
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Водители жалуются на нечищенные стоянки, а дорожникипаркуют там грязный снег
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Фоторепортаж: сколько водителей скручивают номера в центре Казани, мешая другим
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Без воды, газа и канализации. Мама с двумя детьми пытается выжить в бараке
17:00, 14.11.2018
Казанца оштрафовали за разоблачительный пост Вконтакте на 55 тысяч рублей
12:18, 25.10.2018
«Сделали не по закону, а по понятиям». Пенсионер пожаловался на захват дома УК
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Мне сломали 3 ребра. Казанец пожаловался на издевательства со стороны полиции
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«Нас поджигают, чтобы согласились»: Мать с ребенком-инвалидом переселяют из центра в Юдино
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В Казани ради новой дороги от Кварталов до М7 могут уничтожить три новых поселка
11:53, 16.05.2018
«Решил за 3 дня». Московский бизнесмен бросил столицу и уехал жить в деревню под Казанью