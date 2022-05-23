На сайте объявлений в Казани появился любопытный автомобиль: продают "Запорожец", которому 31 гнод за миллион рублей. Раритетный им легендарный автомобиль поменял двух владельцев, и общий пробег авто составляет всего 616 километров.

За идеально сохранившуюся "капсулу времени" продавец хочет выручить миллион рублей. Если на машину найдётся покупатель, представленная модель станет одним из самых дорогих "Запорожцев", когда-либо продаваемых и покупаемых в РФ.

Владелец утверждает, что ЗАЗ-968М находится в полностью оригинальной комплектации.

В движение ЗАЗ-968М приводит 1,2-литровый бензиновый мотор, отдача которого составляет 40 лошадиных сил. Вместе с агрегатом работает механическая трансмиссия.