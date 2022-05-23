Звездный светский обозреватель Алексей Шевченко заявил, что хоккеист "Ак Барса" Дмитрий Воронков бросил фигуристку Алину Загитову и разбил девушке сердце. Шевченко отметил, что Загитова сейчас на Мальдивах, делится с поклонниками тропическими фото.

А Воронков - в Казани. В минувшем сезоне он провел 38 матчей в чемпионате КХЛ, забросил семь шайб и сделал пять результативных передач.

Воронков не отвечает на вопросы журналистов об отношениях с Загитовой и даже говорит, что он ее не знает. Но по геолокационным дынным из социальных сетей было видно, что перемещались звезды льда вместе. До недавнего времени.