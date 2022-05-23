Украинской беженке из Львова потребовалось всего 10 суток, чтобы разрушить семью, которая ее приютила в Великобритании, сообщает The Sun.

22-летния София Каркадым, которая во Львове трудилась в сфере IТ, покинула Украину и оказалась в семье 28-летней жительницы Западного Йоркшира Лорны Гарнетт. Она и ее муж Энтони предоставили девушке свой дом в качестве убежища. А через 10 дней мужчина объявил жене, что после десяти лет брака уходит от нее к украинской беженке. Когда супруга попросила Софию уехать, муж собрал вещи и уехал из дома вместе с украинкой.

Теперь Каркадым и ее избранник просматривают объявления об аренде квартир, обращая особое внимание на современные апартаменты в центре города, и они уже подали заявку на постоянную визу для украинки.