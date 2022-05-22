В Татарстане в начале июня пройдет первая международная фиеста тепловых аэростатов

С 3 по 5 июня этого года в Зеленодольском, Верхнеуслонском районах Республики Татарстан планируется проведение Первой Международной фиесты тепловых аэростатов.

«На фестиваль соберутся лучшие воздухоплаватели со всей России и Армении. В частности, приедут Сергей Баженов и Наири Баргесян, которые в феврале этого года установили новый мировой рекорд, проведя полет длительностью более 34 часов», - поделился пилот и организатор мероприятия Андрей Ермолаев.

Они пролетят над просторами Волги и Свияги. Принимаются заказы на полет, стоимость уточняйте у организаторов. Полная информация на сайте www.gmb.aero.

Мероприятие проводится при поддержке Госкомитета РТ по туризму.