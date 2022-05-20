43-летняя жительница Красноярского края призналась в убийстве новобрачного на собственной свадьбе. Невеста-убийца пришла с повинной.

Накануне трагедии мужчина и женщина официально зарегистрировали отношения, и решили собрать небольшую вечеринку по этому поводу. Там, во время празднования, новобрачная поссорилась с избранником и нанесла ему всего один удар ножом в спину. Рана оказалась смертельной, мужчина скончался на месте, сообщили в региональном Следкоме.

Новобрачная, подумав, решила заявить в полицию, но сказала, что ее мужа убил один из гостей - его приятель. Ее слова не подтвердились, и женщина приняла решение писать явку с повинной.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего", сообщает ТАСС. Женщину задержали, в ближайшее время ей предъявят обвинение и изберут меру пресечения в виде заключения под стражу.