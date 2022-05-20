Американские СМИ порадовали поклонников Рианны приятной новостью: певица родила сына. 34-летняя звезда родила первенца в Лос-Анджелесе.

Пока подробностями Рианна не поделилась, но преданные поклонники ее и не торопят.

Рианна не скрывала беременности, также она не раз говорила, что не планировала становиться мамой, а "просто повеселилась".

"Я не позволю этой части жизни исчезнуть, потому что мое тело меняется. Мое тело сейчас проходит невероятный период, и я не собираюсь стыдиться этого. Это время должно быть праздничным. Почему надо скрывать свою беременность? Я хоть и не планировала ее, но уж точно не против. Я не высчитывала, когда у меня овуляция и все такое. Мы просто хорошо провели время", — добавила барбадосская певица.