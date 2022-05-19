В Набережных Челнах водитель смог отсудить у местных властей почти 500 тысяч рублей за яму на дороге, из-за которой пострадал его автомобиль.

Набережночелнинский городской суд рассмотрел исковое заявление автомобилиста. Мужчина повредил машину из-за того, что на проезжей части была солидная выбоина. Судья встала на сторону пострадавшего автомобилиста.

Отмечается, что перед выбоиной на дороге не было предупредительных знаков, а автомобилю причинен почти полумиллионный ущерб.

"Судом исковые требования были удовлетворены. Решение суда не вступило в законную силу", — сообщили в суде.