Импортозамещение в РФ существует только в "бравурных отчетах" отраслевых ведомств, в реальности же программа полностью и с треском провалена. Об этом заявил в своем Telegram-канале заявил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

"Наши люди это видят и по товарам народного потребления, и во многих других сферах", — написал сенатор.

Ранее председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов заявил, что считает программу импортозамещения проваленной в значительной степени. Кабанов, не называя имен и должностей, указал, что "некоторые руководители" даже сейчас не в полной мере понимают, что происходит и что надо делать.

До Кабанова о необходимости пересмотреть программу импортозамещения заявила политик и спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

Месяц назад она возмутилась тем, что Россия вынуждена импортировать гвозди.