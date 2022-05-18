Россиянам напомнили о проверке водителей на дорогах, в ходе которой есть вероятность лишиться автомобиля, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на МВД РФ.

Сотрудники ГИБДД проводят совместные рейды с судебными приставами. Если при проверке документов устанавливается, что водитель имеет крупные неоплаченные долги, то машина может быть арестована.

"Специалисты планируют останавливать автомобили и проверять водителей на предмет наличия у них задолженностей. Это помогает сделать специальная система "Дорожный пристав", которая по номеру автомобиля тут же выдает нужную информацию о долгах. Если таковые имеются, судебный пристав тут же составит акт, и автомобиль должника будет арестован", - говорится в сообщении.

Арест транспортного средства может быть произведен прямо на месте проведения проверки при обнаружении у водителя крупных долгов.