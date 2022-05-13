Отец не уследил: Машина насмерть сбила пятилетнего мальчика на парковке ТЦ

Вчера, 12 мая, водитель на автомобиле Suzuki насмерть сбил пятилетнего мальчика на парковке торгового центра (ТЦ) в Подмосковье. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на главное управление МВД по региону.

По информации, владелец автомобиля сдавал на машине назад и наехал на ребенка, который шел с отцом по краю проезжей части. В результате от полученных ран ребенок скончался на месте.

В отношении водителя возбуждено дело по части 3 статьи 264 Уголовного кодекса («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека»).