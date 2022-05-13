Хотел убить больше 50 человек: ФСБ показала видео с задержанным за подготовку теракта неонацистом

Сегодня, 13 мая, ФСБ обнародовала запись допроса 30-летнего сторонника неонацизма, задержанного за подготовку теракта в торгово-развлекательном центре (ТРЦ) Сочи 9 мая. Об этом сообщают Известия.

«Я хотел совершить теракт 9 мая. Я хотел убить больше 50 человек из револьвера. Я хотел кинуть гранату в толпу и перестрелять раненых», — сказал мужчина.

Также он признался, что является сторонником запрещенного в РФ террористического движения «Колумбайн».

Дома у задержанного изъяли револьвер с боеприпасами, гранату Ф-1, а также холодное оружие. Также у силовика была найдена рукописная схема планируемого теракта. Возбуждено уголовное дело.

Ранее, был задержан житель Курской области за намерение по согласованию со спецслужбами Украины совершить взрывы на территории одного или нескольких объектов инфраструктуры Курска. Были найдены и изъяты две самодельные взрывчатки, а также травматическое оружие с патронами и нацистскую литературу.