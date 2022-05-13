Уже открыли счета: Премьер Италии Драги сообщил, что Германия уже оплатила российский газ в рублях

Германия уже оплатила поставки топлива рублями, об этом сообщил премьер-министр Италии Марио Драги, передает РБК со ссылкой на Bloomberg.

«На самом деле доказательства, которые мы видели вчера, я думаю, [показывают], что крупнейший импортер газа в Германии уже заплатил в рублях», — сказал Драги.

Он подчеркнул, что большая часть компаний-потребителей российского газа уже открыли счета в рублях в Газпромбанке.

По мнению итальянского премьер-министра, что европейские предприятия могут платить за газ в рублях, не нарушая санкций.

«Официального заявления о том, что означает нарушение санкций, нет. Никто никогда ничего не говорил о санкциях за нарушение при платеже в рублях», — подчеркнул он.