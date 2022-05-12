Фура на большой скорости снесла автомобиль на трассе, двое человек погибли

Фура на большой скорости снесла легковой автомобиль, который стоял на обочине трассы, этот инцидент случился в Володарском районе Нижегородской области. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на видео в Telegram-канале Ni Mash.

На кадрах видно, как фура на федеральной трассе М7 наезжает на автомобиль, спустя несколько секунд после столкновения останавливается.

По предварительным данным, 51-летний водитель фуры MAN не выбрал безопасную дистанцию и врезался в ВАЗ-2112.

Как сообщается, в машине находились мужчина и женщина 44 и 46 лет, которые погибли на месте, не дождавшись помощи.