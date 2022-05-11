В Казани в связи с проведением марафона изменится схема движения троллейбусов

В Казани с 13 по 15 мая в связи с проведением марафона изменится схема движения троллейбусов №2, 6, 7, 8, 12. Об этом сообщает «Метроэлектротранс» в своем телеграм-канале.

-13 мая с 15:00 до 23:59 будет перекрыта улица Ташаяк на участке от улицы Лево-Булачной до улицы Саид-Галеева. Троллейбус №7 будет ходить по маршруту «Улица Халитова» — «Речной порт».

-14 мая с 00:00 до 14:00 и с 16:45 до 23:00 опять закроют улицу Ташаяк. На это время движение троллейбуса №2 закроют, троллейбус №7 будет курсировать по маршруту «Улица Халитова» — «Речной порт».

-15 мая с 06:30 до 11:00 движение будет перекрыто на участке улицы Салимжанова. Троллейбусы №6, 8, 12 будут разворачиваться на Танковом кольце.

Представители «Метроэлектротранса» советуют пассажирам планировать свои поездки заранее.