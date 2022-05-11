Макдональдс может начать работать в России под другим брендом

Американская сеть ресторанов быстрого питания McDonald's может начать работать в России под другим брендом. Об этом «Известия» со ссылкой на два источника на продовольственном рынке.

По словам одного из собеседников издания, компания пока не приняла окончательного решения о том, будет ли она возвращаться на российский рынок. До марта 2022 г. сеть развивала в стране около 800 заведений.

«Компания намерена спасти уже вложенные в Россию средства, которые пошли на развитие сети ресторанов. Поэтому логично, что предприятие сейчас ищет способ, как именно это сделать», — добавил источник издания.

Президент Федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров, в свою очередь, отметил, что McDonald's уже создал сеть точек притяжения покупателей, поэтому бизнес даже под новым брендом станет выгодным. У франчайзинг-партнеров американской сети в такой ситуации есть шанс на снижение суммы платежа за использование имени новой иностранной компании, предположил он.

Сеть McDonald’s временно приостановила деятельность с 15 марта до отдельного распоряжения. Сотрудников отправили в простой. Работа приостановлена в собственных заведениях McDonald’s – таких около 85%. В России до начала военной спецоперации насчитывалось 850 ресторанов McDonald’s. Из них 132 принадлежат трем крупным франчайзи: «Развитие рост», «ГиД» и «Региональная сеть предприятий питания» (ООО «СПП»). Общая выручка McDonald’s в России с учетом трех франчайзи в 2020 г. составила 114,05 млрд рублей.