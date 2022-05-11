В Казани пройдет световое шоу в честь 1100-летия принятия ислама

В рамках празднования 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией на стенах Казанского Кремля и Белой мечети в Болгаре запустят световое шоу. Об этом сообщил на пресс-конференции заместитель Премьер-министра Татарстана Василь Шайхразиев.

«В Болгаре и Казани для туристов и жителей мы будем проводить световое шоу. В Болгаре оно пройдет 20 и 21 мая на территории Белой мечети. В Казани световое шоу пройдет 19, 20 и 21 мая: оно будет по всей стене Казанского Кремля со стороны площади Тысячелетия», – рассказал Шайхразиев.

На данный момент уточняются детали подготовки события. Для большей зрелищности световое шоу планируется транслировать в темное время суток. Конкретное время будет известно позднее.