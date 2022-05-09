Следственный комитет РФ возбудил дело о геноциде по факту убийства нацистами более 500 женщин - пациенток Лотошинской областной психиатрической больницы в Московской области.

Все случилось в Микулино. Всего за один месяц осенью 1941 года нациста уничтожили 500 пациенток. Их морили голодом и травили ядами, расстреливали.

Массовое захоронение было обнаружено в 2022 году на территории Московской областной психиатрической больницы № 12. Сотрудники СК продолжают поиск всех причастных к массовым убийствам, отметив, что многим нацистам удалось скрыться от правосудия и избежать наказания.