На организацию выступления в Казани в День Победы актера Дмитрия Дюжева выделено 1,07 миллиона рублей. Такие данные опубликованы на портале государственных закупок.

Выступление Дюжева продлится, по условиям договора, не менее получаса.

Ранее управление культуры Казани заявляло, что Дюжев споет вместе с заслуженной артисткой республики Татарстан Эльмирой Калимуллиной, а также исполнит поэтические композиции. Помимо Дюжева и Калимуллиной, на сцене выступят Ландыш Нигматжанова и группа Zakaria. После концертной программы российский актер присоединится к акции "Поющая Казань", которая начнется в 21:00 также на площади Тысячелетия.