Бывший топ-менеджер компании «Лукойл», миллиардер Александр Субботин скончался в Мытищах после участия в антипохмельном ритуале с шаманами, сообщает Mash.

Шаман Магуа и его супруга принимали клиентов в частном доме, практиковали нетрадиционные методы исцеления - ядом жабы, петушиной кровью.

Субботин, по данным канала, был постоянным клиентом шамана. На этот раз он пришел за исцелением от похмелья. Во время ритуала у него появилась боль в сердце, но шаман скорую не вызвал, дал ему корвалол и положить спать в подвале, там Субботин и умер.

Обстоятельства выясняются.