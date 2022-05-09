Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что Россия может очень быстро уничтожить страны НАТО в ядерной войне. На то, чтобы превратить все государства альянса в выжженную пустыню РФ понадобится всего... полчаса.

Об этом Рогозин написал в своем Telegram-канале.

"В ядерной войне страны НАТО будут нами уничтожены за полчаса. Но мы не должны ее допустить, поскольку последствия обмена ядерными ударами скажутся на состоянии нашей Земли", — написал он.

"НАТО ведет против нас войну. Она ее не объявляла, но это ничего не меняет. Теперь это всем очевидно. Украинские нацбаты и ВСУ — расходный материал, пушечное мясо для НАТО, это лишь обученные натовскими инструкторами операторы, которые нажимают на рычаги и кнопки натовских же вооружений", — добавил Рогозин.