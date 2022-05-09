Ходил голым, просил вызвать полицию и скорую: С крыши ТЦ сняли пьяного мужчину в крови

В Соколе обнаженный мужчина забрался на крышу местного торгового центра и просил вызвать для него сотрудников полиции и бригаду скорой помощи. Сахалинец не поддавался уговорам спуститься вниз: он размахивал руками, кричал, бегал по крыше и приближался к ее краю. По словам свидетелей, мужчина ранил себя об элементы кровли.

Первая бригада скорой помощи сахалинца не устроила – он потребовал другую. Чуть позже мужчину все же успокоили: прибывшие сотрудники сняли его с крыши, а медики увезли его в больницу.

Выяснилось, что мужчина живет в областном центре. До этого он нарушал общественный порядок внутри торгового центра, затем он направился на крышу. Мужчина был пьян. В настоящее время он находится в медучреждении, передает ИА "Сах.ком".