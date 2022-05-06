Мирные переговоры между РФ и Украиной пребывают в состоянии стагнации, заявил в пятницу, 6 мая, на брифинге заместитель директора Департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев.

Зайцев отметил, что страны НАТО говорят, что заинтересованы в скорейшем достижении мира, но на деле делают все, чтобы этого не случилось.

"Наращиваются поставки вооружений на Украину, масштабы которых исчисляются миллиардами долларов. Только Вашингтон направил военной продукции на $3,8 млрд, - отметил он. - Активно участвуют в поставках вооружений Великобритания, Франция, Канада, Польша и страны Прибалтики. Это ведет к затягиванию боевых действий, новым разрушениям гражданской инфраструктуры и жертвам среди мирного населения" (цитата по ТАСС).

То, что украинские чиновники отказываются вести мирные переговоры, лишь подтверждает важность выполнения задач по демилитаризации и денацификации Украины, считает Зайцев.