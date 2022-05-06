В Казани 39-летний мужчина из глубокой личной неприязни избил руками и ногами спящую малолетнюю падчерицу, за что и предстал перед судом. Суд признал его виновным и отправил в колонию на шесть лет, сообщили в пресс-службе татарстанской прокуратуры.

Все случилось ноябрьской ночью в конце прошлого года. Спящая девочка не могла ни защититься, ни убежать, она получила травмы.

Прокуроры Кировского района Казани поддержали гособвинение в причинении тяжкого вреда здоровью.

Отбывать наказание мужчина будет в колонии строгого режима.