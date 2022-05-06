В Казани сотрудник "Пятерочки" жестко избил покупателя, поскольку ему показалось, что тот пытается вынести продукты мимо кассы. Об инциденте сообщает "Вызов 112". Все случилось в магазине торговой сети на улице Декабристов.

Продавец - уроженец одного из соседних государств - подумал, что покупатель пытается вынести продукты, и сразу набросился на него с кулаками. Поняв, что он сделал что-то не то, продавец сбежал с места происшествия.

Избитого покупателя доставили в больницу.