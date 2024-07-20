Сотрудники ДПС помогли спастись жильцам многоквартирного дома от пожара
МВД России
Два служащих Госавтоинспекции во время выполнения своих служебных обязанностей заметили чёрный дым из окна многоэтажки на ул. Латышских Стрелков.
Старший сержант Дамир Шаяхметов и старший лейтенант Ильназ Садриев оказались первыми сотрудниками спецслужб на месте происшествия. Пообщавшись загоревшейся квартиры, они начали эвакуацию многоквартирного дома, а также организовывали движение транспорта для проезда пожарных.
Пожар был потушен, обошлось без жертв благодаря действиям автоинспекторов.
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