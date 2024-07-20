Сотрудники ДПС помогли спастись жильцам многоквартирного дома от пожара

Два служащих Госавтоинспекции во время выполнения своих служебных обязанностей заметили чёрный дым из окна многоэтажки на ул. Латышских Стрелков.

Старший сержант Дамир Шаяхметов и старший лейтенант Ильназ Садриев оказались первыми сотрудниками спецслужб на месте происшествия. Пообщавшись загоревшейся квартиры, они начали эвакуацию многоквартирного дома, а также организовывали движение транспорта для проезда пожарных.

Пожар был потушен, обошлось без жертв благодаря действиям автоинспекторов.

Ранее мы писали, что Паша Техник извинился за сорванный концерт в Казани, оправдал своё поведение тем, что "развязался" и ему надо подлечиться.

Ранее мы сообщали, что 21 нелегального мигранта нашли на стройке в Казани.