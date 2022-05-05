Жители Казани завалили жалобами социальные сети: суть претензий в том, что отопление отключили в мае, когда пришло похолодание, в итоге в квартирах холодно, дети простужаются.

На слова жалобщиков ответили в мэрии Казани, пояснив, что отопление отключено по нормативу:

"Отопление в домах отключают при достижении конкретной температуры: не ниже +8 на протяжении 5 дней. После этого рубежа отопление отключают, включить его заново, к сожалению, нет технической возможности. Этот норматив определен на федеральном уровне, работы проводят по Правилам предоставления коммунальных услуг гражданам, утвержденными постановлением Правительства России", - говорится в сообщении.

Кроме того, отметили в мэрии, у каждого человека собственное восприятие холода и тепла. То, что тепло для одного, жарко для другого и холодно для третьего. А потому и используются усредненные нормативы.