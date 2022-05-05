Мэр Казани Ильсур Метшин за минувший год заработал 6,6, миллиона рублей. Об этом говорит поданная им декларация, которая опубликована на портале мэрии столицы Татарстана.

Жена мэра Гульнара Метшина за тот же период заработала более чем в 8 раз больше своего мужа - 50,7 миллиона рублей.

Ильсур Метшин, согласно декларации, имеет в собственности квартиру площадью 272,7 квадратных метра, дом площадью в 174,1 квадратных метра, долю в земельном участке - 2,35 га, гараж и участок в 1,6 га. Также у мэра имеются три автомобиля -"ГАЗ-24", "М-21" и "ГАЗ-69".