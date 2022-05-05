Руководитель ГИБДД по Татарстану Ленар Габдурахманов покинул свой пост. Указом президента РФ Владимира Путина от 4 мая он назначен на пост замначальника Главного Управления по обеспечению дорожного движения МВД России.

Ленар Габдурахманов родился 25 августа 1980 года в Казани. В 1997 году окончил Казанское Суворовское военное училище, в 2002 году — Казанский юридический институт МВД России.

В системе органов внутренних дел с 1997 года, имеет большой опыт в решении оперативных задач. Главой ГИБДД республики был с октября 2016 года, сообщила пресс-служба ГИБДД РТ.