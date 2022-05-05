В Кузбассе на свет появились 84 ребенка с неизвестным полом. Таковы данные за период наблюдений за рождаемостью в регионе.

В случае, когда пол неясен, пациенту ставят диагноз "нарушение формирования пола". Дети с такой патологией чаще всего рождаются без характерных для определенного гендера половых органов. Всем детям при рождении проводится неонатальный скрининг для выявления патологии в работе надпочечников. При неправильном строении наружных гениталий новорожденного диагноз ставят врачи в роддоме.

Дети с неопределенным полом могут быть прооперированы, и жизни такое состояние не угрожает. Однако даже после операции им пожизненно приходится принимать заместительную гормональную терапию.