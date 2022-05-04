Известного ресторатора, сооснователя "Кулинарной лаки братьев Караваевых" Владимира Лякишева нашли мертвым на собственном балконе в Москве, сообщает Telegram-канал "112".

Тело 45-летнего ресторатора и бизнесмена нашла его жена. Предположительно, Лякишев покончил с собой, поднявшись на технический этаж многоэтажки, в которой жил. Рядом с тело нашли Benelli. Предсмертной записки мужчина не оставил, поэтому о причинах самоубийства пока ничего неизвестно.

По словам супруги, в последнее время бизнесмен сильно выпивал.