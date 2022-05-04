Подвал старинного здания случайно нашли дорожные рабочие в Казани. На улице Миславского бригада дорожников наткнулась на подвальную часть старого здания, сообщил в своем телеграм-канале экскурсовод по Казани Игорь Боталов.

"Сегодня при ремонтных работах вскрылась необычная находка! Подвал дома где когда-то с 1924-го по 1931 год жила известная поэтесса Вероника Михайловна Тушнова.

Двор их дома соприкасался с территорией старого казанского цирка. Утром юная поэтесса часто "просыпалась от великолепного, важного, грозного рыка львиного"… А рядом находилась старая частная лито-типография и переплетный цех И.Н.Харитонова", — рассказал подписчикам Боталов.

До революции дом был в собственности купца Постникова, в советское время в нем была булочная, которую снесли еще в начале "нулевых".