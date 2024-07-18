На Мамадышском тракте автобус №71 столкнулся с Hyundai

На Мамадышском тракте в Казани случилось дорожное происшествие, в которое попал автобуса №71.

Все случилась, когда водитель общественного транспорта, молодая женщина, уже ехала в депо. Как она рассказала, перед автобусом внезапно стал поворачивать Hyundai, что и стало причиной столкновения, пишет Татарстан 24.

К счастью, после аварии сильно никто не пострадал. Вот только 2 авто получили повреждения.

Ранее мы писали о том, что в Казани курьер на велосипеде оказался сбит легковым автомобилем. Записью с камеры поделились свидетели ДТП. Известно, что на место аварии прибыла бригада скорой помощи.

Кроме того, мы говорили, что грузовой автомобиль без водителя сбил сотрудника молочного комбината в Высокогорском районе Татарстана. Специалисты уже возбудили уголовное дело. Авто внезапно начало движение.