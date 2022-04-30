В Казани 1 мая, в воскресенье, подорожает проезд в наземном общественном транспорте. При оплате наличными или банковской картой придется платить на 1 рубль больше.

О грядущем повышении тарифов напомнили в мэрии Казани.

"С 1 мая при оплате наличными и банковской картой стоимость проезда увеличится на 1 руб. и составит 36 и 31 рубль соответственно. Оплата транспортной картой также составит 31 рубль. Для льготной категории пассажиров проезд будет стоить 23 рубля", — говорится в официальном сообщении. Мэрия напомнила, что идея увеличить стоимость исходила от перевозчиков Казани.