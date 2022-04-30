Внимательные пользователи социальных сетей увидели в женщине, покинувшей с мужем и дочерью «Азовсталь», знаменитую украинскую снайпершу Елену Белозерскую из Киева.

Внешнее сходство действительно потрясает, но по данным "Известий", вышедшая женщина оказалась не снайпершей.

Внимательно изучили страницы вышедшей с "Азовстали" Натальи и поняли - не так давно девушка писала посты в поддержку российской армии, просила помочь беженцам. Тогда как снайперша Елена в интервью иностранным СМИ не так давно заявляла, что готова "пачками" убивать людей в Донбассе и россиян.

Ранее журналисты выяснили, что на личной странице ее супруга Михаила Савина, в социальной сети обнаружили фотографии десятилетней давности, где он позирует с нацистской символикой и приветствием. Есть ли у мужчины какие-то связи с националистами, сейчас выясняют российские специалисты.