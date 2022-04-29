В лесах Республики Татарстан проснулись после зимнего анабиоза гадюки обыкновенные, сообщает госкомитет РТ по биоресурсам.

Как рассказал начальник управления охраны животного и растительного мира Ринат Чиспияков, весеннее пробуждение змей начинается каждый год в различные сроки. Обычно гадюки просыпаются, когда ночные температуры становятся плюсовыми.

"Сейчас они еще слишком вялые из-за прохладной погоды. Но лучше с ними не вступать в контакт, как правило, рептилии и сами избегают встречи с человеком", — отметил специалист.

Жителей республики просят быть очень внимательными, отправляясь на прогулки в лес, шевелить траву перед собой при помощи палки или трости, при встрече со змеей не следует проявлять агрессии, важно соблюдать безопасную дистанцию.

Гадюки нападают на людей, только если есть угроза их жизни или жизни их потомства, а также если на них случайно наступают или берут в руки.