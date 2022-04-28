Для проведения в Казани "Казанского марафона" с 14 по 15 мая будет перекрыта большая часть дорог столицы Татарстана. Спортсмены-профессионалы и бегуны-любители побегут по маршруту, проложенному вдоль основных достопримечательности Казани.

Некоторые дороги будут перекрыты не только день марафона, но и во время подготовки к нему.

Так, с 10 по 15 мая будет ограничено движение на парковке Центрального стадиона и улице Ташаяк.

На время марафона закроют для автомобилистов улицы Московскую, Лево-Булачную, Кремлевскую, Профсоюзную, Чернышевского.

Недоступна для всех, кроме легкоатлетов, будет площадь Тысячелетия, Кремлевская дамба, улицы Батурина, Декабристов, Право-Булачная, Татарстан, Пушкина, Салимжанова, Петербургская, Ямашева, Чистопольская, Хакима и Амирхана.

Годом ранее "Казанский марафон" проводился 1 и 2 мая, в нем приняли участие спортсмены из разных государств.