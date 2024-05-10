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Пьяный водитель Hyundai протаранил кроссовер в Казани на Саида Галеева

К счастью, потерпевших нет

Госавтоинспекция Полк ДПС УМВД России по г.Казани

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На ул. Саид Галеева в Казани случилась авария, нерезвый водитель автомобиля Hyundai не увидел остановившееся на светофоре авто и влетел в нее. После ДТП водитель и его пассажир попытались скрыться. Водителя задержали свидетели, которые и вызвали правоохранителей, пишет Татарстан 24.

По данным алкотестера, он действительно оказался в состоянии алкогольного опьянения. Значение на устройстве превышает допустимую норму больше чем в 5 раз.

К счастью, потерпевших нет. Обе машины получили серьезные повреждения. Водитель иномарки теперь должен будет оплатить ремонт пострадавшей машины. Кроме того, ему грозит лишение водительских прав. Суд выберет ему наказание.

Ранее мы писали о том, что в Казани пьяный водитель на Subaru врезался в «ГАЗель».

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