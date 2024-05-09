По следам викингов: рассказываем, как из исторического места под Казанью сделали место для семейного отдыха

Загородный комплекс — это не просто способ провести время на природе, это опыт, в котором важна каждая деталь. Если многие ищут уединенность и близость к природе, то гости Odin House приходят за чем-то особенным. Им нужен не только уютный домик, но и впечатляющая атмосфера, уникальные пейзажи и неповторимые впечатления.

Сегодня, в рамках рубрики «Редакция рекомендует», ProKazan расскажет, где можно отлично отдохнуть и почувствовать себя викингом. Все домики здесь оформлены в скандинавском стиле, создавая атмосферу, которая переносит в прошлое.

Домики и территория комплекса оформлены в духе северных традиций, словно вы оказались в эпохе викингов. Здесь крыши домов похожи на Драккары — корабли, на которых викинги пересекали моря. Открытые камины и шкуры животных на стене добавляют исторический колорит. Идея такого дизайна родилась после того, как на этом месте нашли следы древней стоянки викингов. Создатели Odin House решили сохранить эту историю и воплотить её в оформлении комплекса. В результате получился уникальный уголок, где можно не просто отдохнуть, но и почувствовать дух северных легенд.

«Мы жили в большом домике, где хватило места для всех. Он был уютный, с камином и большим столом, за которым мы могли собираться по вечерам. Территория тоже оказалась классной: мы катались на лодках, стреляли из лука, пробовали вейкбординг, а некоторые из нас даже сходили в баню. Вечером мы делали барбекю на террасе, общались и просто наслаждались свежим воздухом. Команда Odin House была очень дружелюбной и всегда готовой помочь. Они даже организовали для нас экскурсию на остров-град Свияжск, что было супер интересно. Если вы ищете место, где можно классно провести время с друзьями, Odin House — отличный вариант. Мы точно вернемся!» —поделился Николай Антропов.

В Odin House каждый найдет себе жилье по вкусу. Если вы мечтаете просыпаться с видом на воду, то контейнерные домики, буквально висящие над рекой, идеально подойдут вам. Они оснащены панорамными окнами, открывающими прекрасные виды, и печами-буржуйками для создания теплой и уютной атмосферы. На собственных террасах можно встречать рассвет с чашкой кофе или проводить дни напролет за рыбалкой.

Для тех, кто хочет собрать своих близких и родных за большим столом, идеально подойдет «Дом в лесу». Этот домик оборудован электрическим камином, который согреет в холодные вечера, и собственной сауной для полного расслабления. Живописная природа и деревянные постройки создают гармоничное сочетание, добавляя в отдых таинственные нотки.

«Наш визит в Odin House был просто волшебным! Мы с моей второй половинкой провели там неделю и влюбились в это место. Наш уютный домик с видом на реку был идеальным местом для романтических вечеров. Мы наслаждались ужинами при свечах и прогулками по лесу, забывая обо всех заботах. Вечером мы расслаблялись в бане и слушали тишину. В Odin House так много мест, где можно побыть вдвоем и насладиться друг другом. Персонал был очень гостеприимным и делал все, чтобы наш отдых был незабываемым. Мы обязательно вернемся сюда еще раз!» — отметила Екатерина Селиванова.

А если вы хотите окунуться в атмосферу викингов, выбирайте дома в скандинавском стиле. Они просторные, с открытыми каминами, выполнены в традиционном дизайне и имеют все современные удобства.

В Odin House есть чем заняться на воде и на суше. Любители рыбалки могут порыбачить с пирса или на катерах. Тем, кто любит активный отдых, подойдут прогулки на яхте или вейкбординг. Для спокойного отдыха можно выбрать катер и насладиться видами.

На суше тоже есть множество развлечений. На спортивной площадке можно заняться активными видами спорта, а детям будет весело кататься на горках или играть в песочнице. После насыщенного дня можно расслабиться в бане или бассейне. Здесь доступны русская баня, японская бочка фурако, а также крытый и открытый бассейны. В Odin House найдется занятие для каждого, независимо от возраста и интересов.

«Мы с семьей отлично провели время в Odin House. Это идеальное место для отдыха с детьми! Наши малыши обожали детскую площадку и бегали по территории, а муж занимался рыбалкой. Я смогла расслабиться в сауне, что было очень приятно. Наш домик был уютным и хорошо оборудованным. Вечером мы грелись у камина, играли в настольные игры и PlayStation 5, просто отдыхали всей семьей. В Odin House есть всё для семейного отдыха: много развлечений, хорошая еда, а персонал очень дружелюбный и всегда готов помочь. Мы уже планируем вернуться сюда летом!» — Елена Зайцева, любящая жена и мама двоих детей.

Odin House легко подстраивается под разные виды мероприятий: свадьбы, дни рождения, корпоративы или тематические вечеринки.

Для корпоративов предлагаются креативные тимбилдинги — перетягивание каната, стрельба из лука. Благодаря индивидуальному подходу к организации любое мероприятие становится уникальным.

В Odin House все становится особенным, потому что команда готова реализовать самые разные идеи и сделать ваше событие незабываемым. Может быть «Пижамная розовая вечеринка» или «Бал XIX века».

Odin House предлагает не только отдых на территории, но и интересные экскурсии к ближайшим достопримечательностям, таким как остров Град-Свияжск с его старинными церквями и монастырями, Иннополис с высокотехнологичными решениями, Раифский монастырь, Казанский Кремль и прогулки на катере или яхте. Также доступны пешеходные маршруты, например, к Мужскому Макариевскому монастырю, где можно пообщаться с монахами и узнать об истории этого места.

Odin House — это место с уникальной атмосферой и разнообразным выбором жилья. Здесь вы найдете не только уютные домики, но и множество возможностей для активного отдыха и проведения мероприятий по вашему вкусу.

Этот загородный комплекс подходит для всех: семейного отдыха, романтических поездок и даже корпоративных событий. Гибкий подход к организации мероприятий и множество интересных мест в окрестностях делают Odin House прекрасным местом для отдыха.

Не упустите шанс на незабываемый отдых в Odin House. Бронируйте уже сейчас и погрузитесь в атмосферу комфорта и приключений.