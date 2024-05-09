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«Засватали»: фанаты Алины Загитовой удивились фото в «Кул Шарифе» в платке

Кадры из мечети «Кул Шариф» появились 9 мая 2024 года

Алина Загитова

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Поклонники Алины Загитовой думают, что девушка совсем скоро выйдет замуж. Такой вывод многие сделали после того, как фигуристка выложила фотографии в платке в мечети.

Кадры из мечети «Кул Шариф» появились 9 мая 2024 года.

Некоторые фанаты отметили, что Алина могла сыграть никах в праздничный день. Однако другие уверены, что Загитова бы точно объявила бы о таком ярком событии.

Ранее мы писали о том, что в Татарстане подорожал бензин до 68,05 руб.

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