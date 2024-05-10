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Спортсменка из Татарстана Ксения завоевала золото на Чемпионате Европы по самбо

Эта победа стала достижением в карьере девушки и важным вкладом в развитие самбо в РФ

Министерство спорта Республики Татарстан

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Спортсменка Ксения Задворнова из Татарстана получила золотую медаль в категории до 72 кг на Чемпионате Европы по спортивному самбо. Соревнования состоялись в Нови-Саде (Сербия). Об этом рассказали в Министрестве спорта.

Эта победа стала достижением в карьере девушки и важным вкладом в развитие самбо в РФ.

Ранее мы писали о том, что девушка-разведчик из Казани Марта Макарова снялась в видео о службе по контракту.

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