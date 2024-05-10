Спортсменка из Татарстана Ксения завоевала золото на Чемпионате Европы по самбо
Министерство спорта Республики Татарстан
Спортсменка Ксения Задворнова из Татарстана получила золотую медаль в категории до 72 кг на Чемпионате Европы по спортивному самбо. Соревнования состоялись в Нови-Саде (Сербия). Об этом рассказали в Министрестве спорта.
Эта победа стала достижением в карьере девушки и важным вкладом в развитие самбо в РФ.
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