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Президент Гвинеи-Бисау прибыл с визитом в Казань к Минниханову

Приезд в Казань предоставляет главам возможность обсудить расширение сотрудничества

Рустам Минниханов

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Президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало прибыл в Казань. Мужчину уже встретил раис Рустам Минниханов. Посещение региональной столицы Татарстана стало частью его поездки по России, которое началось с участия в праздновании Дня Победы в Москве.

Это визит главы другого государства в Казань состоялся после встречи Минниханова в Гамбии на Саммите президентов и правительств стран-участниц организации исламского сотрудничества, где раис РТ пригласил его посетить наш регион.

Приезд в Казань предоставляет главам возможность обсудить расширение сотрудничества между РФ и Гвинеей-Бисау, пишет Татарстан 24.

Ранее мы писали о том, что музыканты «Волга-Волга» из Казани спели песню к 100-летию поэта Булата Окуджавы.

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