В Казани нетрезвая девушка устроила дебош на остановке «Советская площадь»

По словам свидетелей, нетрезвая девушка дебоширила на остановке и что-то кидала в общественный транспорт.

В Казани на остановочном пункте «Советская площадь» случился инцидент с участием молодой дамы, которая, по рассказам очевидцев, вела себя достаточно неадекватно. Люди сообщили, что вероятно нетрезвая леди, стала кидать разные предметы в стоящий на остановке автобус и даже устроила бой с тенью.

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