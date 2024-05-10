Метеоролог КФУ Аухадеев рассказал о погоде в Татарстане на праздники
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Погода на майские праздники в регионе будет холодной.
Метеоролог КФУ Тимур Аухадеев сообщил, что в настоящее время находится под влиянием западного циклона, он и принес холод.
В ближайшие дни потепления не ожидается, температура будет снижаться, заметил синоптик. В ближайшие 10 дней мая в Татарстане ожидаются на 6 градусов ниже нормы, пишет НТР 24.
Ранее мы писали о том, что в Татарстане 10 мая потеплеет до +10, но вновь ожидаются дождь и мокрый снег.
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